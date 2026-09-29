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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır"

Kaynak: AA