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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün neysek, bugün oyuz. Kurulurken neysek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır, yarın da gayemiz aynı kalacaktır"

Kaynak: AA
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