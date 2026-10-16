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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'dan İstanbul'daki sele ilişkin bilgi aldı:

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- "Sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüşerek İstanbul'daki sel felaketine ilişkin bilgi aldı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında sel mağduru vatandaşlara seslenerek, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Şu anda gerek bakanlarımız gerek valimiz hep birlikte malum afet bölgesindeler. İnşallah bir an önce netice alarak o afetten kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Bakan Kurum ise barınma ihtiyacı olanlara ilişkin valiliğin çalışma yürüttüğünü belirterek, "Boşaltmamız gereken binalarda kalan vatandaşlarımızı da barınma alanlarına alacağız. Arkadaşlarla birlikte burayı takip ediyoruz. Allah'ın izniyle süreci bitirip vatandaşımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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