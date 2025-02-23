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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde, yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde, hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor” dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde, hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor" dedi.

Ankara Kapalı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde, oy kullanma işlemlerine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu kullandıktan sonra, partililere seslendi.

Erdoğan, "Adalet ve Kalkınma Partimizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kongrede, Genel Merkez yönetim organlarının seçiminin de tamamlandığını, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na, asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.

Millete hizmet mücadelesinin, bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Enerjimizi yenilediğimiz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir Kongre maratonunun da sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde, milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz" dedi.

"Hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır"

"Unutmayın; hizmet eden, izzet bulur" diyerek, bu anlayışla Türkiye için hizmetlerini sürdüreceklerini belirten Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, vatandaşların muhalefet yerine AK Parti'yi tercih ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde, hepimizin omuzlarındaki yük, daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız, muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor, sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor. Milletimizle birlikte, kalbi bizimle, çarpan yüz milyonlarca kardeşimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 24 buçuk yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da yaşatmayacağız. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta, rehavete asla yer yoktur."

Bin 547 delegenin oyuyla yeniden seçildi

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde, geçerli bin 547'sinin oyun tamamını alan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti 8. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa Yeniden Seçildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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