Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9. torunu dünyaya geldi. Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftinin ikinci çocuğuna "Asım Özdemir" ismi verilirken, hastaneye giden Erdoğan torununun kulağına adını okudu.

9. TORUNA ASIM ÖZDEMİR İSMİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar - Selçuk Bayraktar

SELÇUK BAYRAKTAR'IN BABASININ İSMİ

Bebeğe Selçuk Bayraktar'ın 2021 yılında vefat eden babası Özdemir Bayraktar'ın isminin verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.