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Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe Asım Özdemir ismi verildi. Özdemir, Selçuk Bayraktar'ın vefat eden babasının adıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9. torunu dünyaya geldi. Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftinin ikinci çocuğuna "Asım Özdemir" ismi verilirken, hastaneye giden Erdoğan torununun kulağına adını okudu.

9. TORUNA ASIM ÖZDEMİR İSMİ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu. Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu torunu dünyaya geldiSümeyye Erdoğan Bayraktar - Selçuk Bayraktar

SELÇUK BAYRAKTAR'IN BABASININ İSMİ

Bebeğe Selçuk Bayraktar'ın 2021 yılında vefat eden babası Özdemir Bayraktar'ın isminin verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar Emine Erdoğan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

allah, neslini çoğaltsın bu adamın. ülkeye bunlardan lazım. vatansever, müslüman adam. lgbt hayranı, bölücü sevicilerden, değerlerimize düşmanlardan hayır gelmez.

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