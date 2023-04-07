Cumhur İttifakı kararı partide depreme neden oldu! DSP'de 3 genel başkan yardımcısı istifa etti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın AK Parti heyeti ile yağtığı görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklaması partide depreme neden oldu. Karar sonrası DSP Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Karakülçe, Onur İste, Dilara Tambova görevlerinden istifa etti.

AK Parti heyetinin sabah saatlerinde ziyaret ettiği Demokratik Sol Parti (DSP) 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk" dedi. Aksakal, seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini de açıkladı.

KARAR SONRASI PARTİDE İSTİFA DEPREMİ

DSP'nin aldığı karar sonrası partide istifa depremi yaşandı. DSP Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Karakülçe, Onur İste, Dilara Tambova görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

"DOĞRULTU TUTARLILIĞ TAŞIMIYOR"

Dilaro Tambova sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı; yaklaşık 5 dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

"BEN HEP OLDUĞUM YERDEYİM"

Onur İste de sosyal medyadan istifa açıklaması yaptı. İste, "Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.