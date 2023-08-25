Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 2 ölü, 8 yaralı (2)
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde, cuma namazı sonrası yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Gül de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, cuma namazı sonrası yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Gül de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Güncel