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Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 2 ölü, 8 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde, cuma namazı sonrası yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Gül de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, cuma namazı sonrası yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Gül de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Güncel

Yusuf Gül Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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