Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 2 ölü, 8 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde, cuma namazı sonrası yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Yusuf Gül de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.