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Çukurova Belediyesi soruşturmasında Kozay dahil 44 kişiye tutuklama talebi yapıldı

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Çukurova Belediyesi soruşturmasında Kozay dahil 44 kişiye tutuklama talebi yapıldı Haber Videosunu İzle
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Kozay dahil 44 kişiye tutuklama talebi yapıldı
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Çukurova Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan 49 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi; aralarında Başkan Emrah Kozay ve eski Başkan Soner Çetin de var. 5 şüpheli adli kontrol talebiyle sevk edilirken 2 şüphelinin aranması sürüyor.

Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de gözaltına alınan 44 kişinin ardından aranan 5 şüpheli daha yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 49 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan 49 şüpheliden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin ve 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44'ü tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Soruşturma süreci

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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