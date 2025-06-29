Çubuk'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Richter ölçeğine 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10,62 kilometre olarak kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.