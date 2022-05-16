Çubuk Belediyesi yüzde yüz hibe 1 milyon sebze fidesi dağıttı - Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla belediye tarafından üretilen 1 milyon fide düzenlene törenle dağıtıldı.

Çubuk'ta tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek için yapılan ve geçtiğimiz yıl 100 bin fide ile başlayan uygulama bu yıl yüzde 100 hibe desteği ile 1 milyon sebze fidesi sayısına çıkarıldı.

Belediyenin kendi seralarında ürettiği fideleri toprakla buluşturacak çiftçiler, destekleme sayesinde fide maliyetlerini yüzde 100'e yakın düşürmüş olacak.

Çubukabad Parkı ve Festival alanında düzenlenen törene Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç, Hüseyin Yiğiner ve üreticiler katıldı.

Fide dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, günümüzde tarımsal üretimin öneminin her geçen gün çok daha fazla anlaşıldığını vurguladı.

Kurdukları seralarla ilçelerindeki çiftçi ve üreticileri destek olmaya çalıştıklarını anlatan Demirbaş, bir taraftan da hazırladıkları projelerle tarımsal üretimi çeşitlendirme çalıştıklarını kaydetti.

Fide dağıtımlarının 4 gün boyunca devam edeceğini dile getiren Demirbaş, "Kendi seralarımızda ürettiğimiz 100 bin fideyi geçtiğimiz yıl dağıtarak çiftçilerimize destek olmuştuk. Bu yıl da bu sayıyı 1 milyona çıkartarak başvuran tüm çiftçilerimize destek olmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl da bu yıl da tamamen yüzde 100 hibe şeklinde fidelerimizi dağıtıyoruz. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Önümüzdeki yıllarda da bu desteklemelerimiz artarak inşallah devam edecek. Yine Ankara Kalkınma Ajansıyla hazırladığımız projelerle tarımsal üretimi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Son olarak sarımsak ve vişne projemiz kabul görerek bu konudaki çalışmalarımız da başladı." dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ve belediye çalışanlarının çalışmalarından dolayı teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu'da, "Bugün sizlere 1 milyon yüzde 100 hibe fide dağıtılması bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Rabbim inşallah tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon geçirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Bahri Şahin ise, fide üretiminin tamamının belediye çalışanları tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Fidelerimizi kendi seralarımızda üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl deneme üretimi ile başladığımız üretimimizi bu yıl belediye başkanımızın talimatıyla 1 milyona çıkarttık ve bunda da başarılı olduk." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fidelerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kayıt sırasına göre verilen randevuya göre yapılan dağıtım 4 gün boyunca sürecek.