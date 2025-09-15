Çorum'un Alaca İlçesinde Yangın Çıkıyor
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyünde otluk arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, yangına müdahale ediyor.
Büyükhırka köyünde otluk arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel