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Çorum İskilip'te uyuşturucu ticareti iddiasıyla karı koca gözaltına alındı

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Çorum'un İskilip ilçesinde ilçe girişinde şüphe üzerine durdurulan araçta 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan ve evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla karı koca gözaltına alındı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan ve evli oldukları öğrenilen 2 kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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