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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Çorum'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda 20 bin 160 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 20 bin 160 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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