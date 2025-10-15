Haberler

Çorlu Devlet Hastanesi'nde Ufak Çaplı Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin birinci katında bulunan elektrik trafo sisteminde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Doğan, yangının elektrik aksamındaki arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Devlet Hastanesinde çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hastanenin birinci katında bulunan elektrik trafo sisteminde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, hastanede elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle ufak çaplı yangın çıktığını belirtti.

Tedbir amaçlı bazı hastaların tahliye edildiğini anlatan Doğan "Ekiplerle birlikte yaptığımız çalışmalar sonrası hastanede her şey normal olarak devam etmeye başladı." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
