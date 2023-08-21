Çorlu'da Üst Geçide Çarpan Otomobildeki Ziraat Mühendisi Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki ziraat mühendisi Yeşim Yarar Özsayın (36), hayatını kaybetti, eşi A.Ö. ile bebekleri K.Ö., ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çorlu- İstanbul kara yolu Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 59 AFF 193 plakalı otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Yeşim Yarar Özsayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özsayın'ın ağır yaralanan eşi A.Ö. ile bebeği K.Ö. ise Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Devlet Su İşleri'nde (DSİ) ziraat mühendisi olduğu belirtilen Yeşim Yarar Özsayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.