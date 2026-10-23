Çorlu'da motosiklet bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Emniyet Caddesi Yeni Otogar mevkisinde meydana geldi. G.D.'nin kullandığı 59 APV 615 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette sürücü G.D. ile arkasındaki C.S. yol kenarındaki otluk alana metrelerce savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı