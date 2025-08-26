Çorlu'da 30 Ağustos Zafer Haftası Konseri

30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla, Çorlu 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından kentin kalabalık Saraçlar Caddesi'nde konser verildi.

Konser, bando takımının vatandaşları selamlamasıyla başladı. Teğmen Hakan Kılce yönetimindeki bando, konserde 30 Ağustos Zafer Marşı, Bu Bayrak, Sakarya Marşı, Hoş Gelişler Ola, Plevne Marşı Parla, 100'üncü Yıl Marşı, Harmandalı, 10'uncu Yıl Marşı gibi eserlerin yanı sıra, düzenlemesi ve sözleri Kıraç'a ait olan Vatan Marşı ve Memleketim isimli eserleri seslendirdi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu caddede konseri izlerken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla etkinliği görüntüledi. Konser, yaklaşık 45 dakikanın ardından sona erdi.