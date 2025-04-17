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Çoban Köpeklerinin Saldırısı Sonucu 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Özberk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan ihbarla jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı Mustafa Özberk (72), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Özberk, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler köpekleri uzaklaştırılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Özberk'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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