Cnn: 3. Çeyrek Büyümesine Rağmen ABD Resesyona Mahkum

NEW YORK, 27 Ekim (Xinhua) -- CNN Çarşamba günü, ABD'de 2023 başında bir ekonomik yavaşlamanın beklendiği konusunda analist ve ekonomistlerin hemfikir göründüklerini, bu nedenle ABD ekonomisinin Perşembe günü açıklanan üçüncü çeyrek GSYİH raporunda güçlü bir büyüme...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Mateo kentinde bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar, 13 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

NEW YORK, 27 Ekim (Xinhua) -- CNN Çarşamba günü, ABD'de 2023 başında bir ekonomik yavaşlamanın beklendiği konusunda analist ve ekonomistlerin hemfikir göründüklerini, bu nedenle ABD ekonomisinin Perşembe günü açıklanan üçüncü çeyrek GSYİH raporunda güçlü bir büyüme görülmesinin beklenmesinin çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Haberde, "Ancak yatırımcılar pozitif bir manşet rakamını ihtiyatla karşılamalı. Ekonomistler bunun aslında yavaşlamakta olan bir ekonominin ivmesini artıran tek atımlık bir gelişme olabileceği uyarısında bulunuyor" denildi.

Refinitiv'e göre ABD'de, ekonomik faaliyete ilişkin genel bir ölçüm olan gayrisafi yurtiçi hasılanın Temmuz ile Eylül arasında yüzde 2,4 büyüdüğü tahmin ediliyor. ABD'nin altı aydır ekonomik daralma yaşadığı düşünülürse bu çok yüksek bir rakam.

CNN haberinde, "Kalıcı enflasyon ve yükselen faiz oranlarıyla birleştiğinde bu daralma birçok kişinin, ABD'nin resesyona mahkum olduğuna inanmasına yol açtı" dedi.

Haberde, "Bunu, durumu kurtaran bir gelişmeden ziyade büyük çöküş öncesi bir sıçrama olarak gören ekonomistler, bir çeyreklik büyümenin bunda mutlaka bir değişiklik yaratmayacağını söylüyor" denildi.