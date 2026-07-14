Albüm: Çinli Bilim İnsanları Geliştirdikleri Yeni Tür Güneş Hücresiyle Dünya Rekoru Kırdı

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yüzde 28,04'lük onaylı kararlı durum güç dönüşüm verimliliğine ulaşan yeni bir güneş hücresi türü geliştirerek bu kategoride yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kimya Enstitüsü araştırmacıları Li Yongfang ve Meng Lei'nin liderliğindeki ekip, foto-dönüşümlü bir stabilizatör kullanarak yüksek performanslı bir perovskit-organik tandem güneş hücresi geliştirdi. Söz konusu çalışma, pazartesi günü Nature dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Kaynak: Xinhua