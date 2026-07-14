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Albüm: Çinli Bilim İnsanları Geliştirdikleri Yeni Tür Güneş Hücresiyle Dünya Rekoru Kırdı

Albüm: Çinli Bilim İnsanları Geliştirdikleri Yeni Tür Güneş Hücresiyle Dünya Rekoru Kırdı
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Çinli araştırmacılar, yüzde 28,04 verimlilikle perovskit-organik tandem güneş hücresi geliştirerek dünya rekoru kırdı. Çalışma Nature dergisinde yayımlandı.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, yüzde 28,04'lük onaylı kararlı durum güç dönüşüm verimliliğine ulaşan yeni bir güneş hücresi türü geliştirerek bu kategoride yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kimya Enstitüsü araştırmacıları Li Yongfang ve Meng Lei'nin liderliğindeki ekip, foto-dönüşümlü bir stabilizatör kullanarak yüksek performanslı bir perovskit-organik tandem güneş hücresi geliştirdi. Söz konusu çalışma, pazartesi günü Nature dergisinde çevrimiçi olarak yayımlandı.

Kaynak: Xinhua
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