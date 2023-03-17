Çinli Bilim İnsanları Otonom Sürüş Güvenliğini Garanti Etmek İçin Yeni Yöntem Geliştirdi

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, otonom sürüşte bir atılım gerçekleştirerek, araçların sürüş sırasında alışılmadık durumlarla başa çıkmak için kendi kendine öğrenmesine olanak tanıyan bir teknoloji geliştirdi.

Otonom bir araç (sağdan birinci), Çin'in başkenti Beijing'in Yizhuang bölgesindeki bir yolda sürücüsüz testten geçiyor, 19 Ekim 2021. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, otonom sürüşte bir atılım gerçekleştirerek, araçların sürüş sırasında alışılmadık durumlarla başa çıkmak için kendi kendine öğrenmesine olanak tanıyan bir teknoloji geliştirdi. Bu, otonom sürüş güvenliğine dair endişeleri giderebilecek bir yenilik.

Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlanan araştırma bulgularına göre, yeni teknoloji, arabaları mümkün olduğu kadar çeşitli sürüş senaryolarında önceden eğitmeye yönelik geleneksel yöntemin aksine, otonom sürüş sırasında toplanan verileri kullanarak araçlarda sürekli performans iyileştirmeleri sağlıyor.

Geleneksel otonom sürüş teknolojisi, olası sürüş senaryolarında uzun eğitimler yoluyla toplanan daha fazla veriye sahip bir algoritmaya dayalıdır, bu sayede otomobilin acil durumlarda önceden belirlenmiş bir müdahale planı vardır. Bu nedenle araç, eğitim almadığı ve sürüş güvenliğini tehdit eden alışılmadık durumlarda nasıl tepki vereceğini bilemeyebilir.

Tsinghua Üniversitesi'nden araştırma ekibi üyesi Cao Zhong, ekibin yeni önerilen teknolojiyi hem simülasyonlar hem de yol testleri aracılığıyla değerlendirdiğini ve sonuçların, arabaların yeni durumlarda öğrenebileceğini ve sürüş mesafesi ve veri hacmi arttıkça performanslarının sürekli iyileştiğini gösterdiğini söyledi.

Ekip lideri Yang Diange de, bu teknolojinin 2022 Beijing Kış Olimpiyatları'nda kullanılan araçlarda uygulandığını belirterek, yeni teknolojinin büyük ölçekte birçok senaryo ile açık yollarda daha fazla doğrulamaya tabi tutulacağını belirtti.