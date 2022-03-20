Çine'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Çine'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Aydın'ın Çine ilçesinde, 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karakollar Mahallesinde T.Ö'ye ait 3 ineğin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık zanlılarının kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla R.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Çalınan ineklerin kesildiği öğrenildi.

Çine'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

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