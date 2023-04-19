Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü: Çin'de Deflasyon Endişesi Söz Konusu Değil

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, Çin'de deflasyonun görülmediğini ve sonraki aşamalarda da görülmeyeceğini, yavaş fiyat artışına karşın piyasa arz ve talebinin temelde istikrarlı kaldığını söyledi.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'deki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar, 11 Nisan 2023. (Fotoğraf: Su Yang/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, Çin'de deflasyonun görülmediğini ve sonraki aşamalarda da görülmeyeceğini, yavaş fiyat artışına karşın piyasa arz ve talebinin temelde istikrarlı kaldığını söyledi.

Fu, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, deflasyonun çoğunlukla azalan para arzı ve ekonomik gerilemenin eşlik ettiği genel fiyat seviyesindeki sürekli düşüş anlamına geldiğini ifade etti.

"Genel anlamda Çin'de deflasyon gerçekleşmemektedir" diyen Fu, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3'lük orta düzeyli bir artış ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5'lik güçlü gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) genişlemesinin yanı sıra Mart'ın sonu itibariyle tedavüldeki ve tüm mevduatlardaki nakit parayı kapsayan ve para arzının genel bir ölçüsü olan M2'de yüzde 12,7'lik nispeten hızlı bir büyümeye atıfta bulundu.

Sözcü, ilk çeyrekte gevşeyen TÜFE artış hızının, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerileme ve otomobil fiyatlarındaki düşüş gibi nedenlere bağlı olduğu kaydetti.

Piyasa arz ve talebinin genel olarak istikrarını koruduğunu hatırlatan Fu, Çin'in gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE'sinin ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre yüzde 0,8, 2022'nin dördüncü çeyreğine göreyse 0,2 yüzde puan yükseldiğini kaydetti.

Fu, sonraki aşamada fiyatların istikrarlı şekilde toparlanacağını ve Çin'de herhangi bir deflasyon endişesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

TÜFE endeksinin, geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek baz etkisi yüzünden ikinci çeyrekte düşük bir seviyede kalmasının beklendiğini belirten Fu, etkili olan faktörlerin genel olarak yatıştırılmasıyla genel fiyatların, yılın ikinci yarısında normal düzeye döneceğini sözlerine ekledi.