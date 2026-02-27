Çin Anakarası: Taiwan'ın Bağımsızlığı Yanlısı Ayrılıkçılarla İlgili Finansman İddiaları İnceleniyor
Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi, Taiwan'ın bağımsızlık yanlısı bir ayrılıkçının yakınının ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirle siyasi finansman sağladığına dair haberlerin inceleneceğini açıkladı.
BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı bir ayrılıkçının yakınının anakaradaki ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirle söz konusu kişiye siyasi finansman sağladığı yönündeki haberlerin ardından konunun incelemeye alındığını söyledi.
Chen cuma günkü basın toplantısında Taiwan'ın içişlerinden sorumlu departmanın başında olan Liu Shih-fang'ın bir yakınının anakarada yaptığı yatırımlardan elde ettiği karla Liu'ya siyasi finansman desteği sağladığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Sözcü, anakaranın konuyu yasa ve düzenlemelere uygun olarak soruşturup ele aldığını ifade etti.