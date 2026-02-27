Haberler

Çin Anakarası: Taiwan'ın Bağımsızlığı Yanlısı Ayrılıkçılarla İlgili Finansman İddiaları İnceleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi, Taiwan'ın bağımsızlık yanlısı bir ayrılıkçının yakınının ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirle siyasi finansman sağladığına dair haberlerin inceleneceğini açıkladı.

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı bir ayrılıkçının yakınının anakaradaki ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelirle söz konusu kişiye siyasi finansman sağladığı yönündeki haberlerin ardından konunun incelemeye alındığını söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında Taiwan'ın içişlerinden sorumlu departmanın başında olan Liu Shih-fang'ın bir yakınının anakarada yaptığı yatırımlardan elde ettiği karla Liu'ya siyasi finansman desteği sağladığı yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, anakaranın konuyu yasa ve düzenlemelere uygun olarak soruşturup ele aldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi