Haberler

Çin Sahil Güvenliği: Doğu Çin Denizi'ndeki Kazada 6 Taiwanlı Balıkçıyı Kurtardık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Çin Denizi'nde bir balıkçı teknesinde meydana gelen yangın sonrası, Çin'in Taiwan bölgesinden altı mürettebat kurtarıldı. Arama-kurtarma operasyonları devam ediyor.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Doğu Çin Denizi'nde meydana gelen bir kazanın ardından Çin'in Taiwan bölgesinden bir balıkçı teknesindeki altı mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre, yedi kişilik mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesi perşembe günü Doğu Çin Denizi'ndeki Huangwei Yu'nun yaklaşık 76 deniz mili kuzeydoğusunda alev aldı.

Açıklamada, rutin devriye görevi yürüten bir anakara gemisinin yangına müdahale etmek ve arama-kurtarma operasyonu başlatmak üzere derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Şu ana kadar altı mürettebatın kurtarıldığı, arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

