Çin Merkez Bankası: Çin'de Uzun Vadeli Deflasyon veya Enflasyon İçin Bir Neden Yok

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, toplam arz ve talebin genel olarak dengeli, parasal koşulların makul ve ılımlı, halkın beklentilerinin de istikrarlı olması nedeniyle ülkede uzun vadeli deflasyon veya enflasyon için bir neden olmadığını kaydetti.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, toplam arz ve talebin genel olarak dengeli, parasal koşulların makul ve ılımlı, halkın beklentilerinin de istikrarlı olması nedeniyle ülkede uzun vadeli deflasyon veya enflasyon için bir neden olmadığını kaydetti.

Çin Merkez Bankası yetkilisi Zou Lan Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, para arzı ve kredilerdeki hızlı büyümenin, esasen zaman gecikmesinden etkilenen düşen fiyatlarla bir arada olduğunu söyledi.

Zou, ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik bir dizi politika paketinin güçlü desteğiyle, yurtiçi üretimin daha hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ettiğini ancak insanların tüketim isteğini özellikle de toplu tüketimi artırmak zaman aldığı için talep toparlanmasının nispeten yavaş olduğunu belirtti.

Zou, mali desteklerin etkisini göstermeye devam etmesiyle tüketici talebinin daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Resmi verilere göre, Çin'de enflasyonun ana göstergelerinden biri olan tüketici fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı ve büyüme hızı ılımlı bir seyir izledi.