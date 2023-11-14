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Çin'in Ultra Yüksek Hızlı Yeni Nesil İnternet Omurgası Faaliyete Geçti

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BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nde Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısına göre Çin, saniyede 1.200G bit (1,2T) bant genişliğine sahip dünyanın ilk ultra yüksek hızlı yeni nesil internet omurgasını devreye soktu.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nde Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısına göre Çin, saniyede 1.200G bit (1,2T) bant genişliğine sahip dünyanın ilk ultra yüksek hızlı yeni nesil internet omurgasını devreye soktu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tsinghua Üniversitesi Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Teknoloji Güncel Haberler

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