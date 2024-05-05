Çin'in telekomünikasyon sektörü istikrarlı büyüme kaydetti

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü 2024 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu sektördeki şirketlerin birleşik ticaret geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 443,7 milyar yuana (yaklaşık 62,44 milyar ABD doları) yükseldi.

Büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş kollarının toplam geliri, çift haneli büyüme kaydetti.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 oranında artarak telekom sektörünün toplam gelirlerinin 3 yüzde puan yükselmesini sağladı.

Özellikle bulut bilişiminden elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, büyük veriden elde edilen gelirlerse yüzde 37,3 arttı.