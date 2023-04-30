Çin'in Shanxi Eyaletinde Sıfır Karbonlu Enerjinin Kullanıldığı İlk Örnek Köy Tanıtıldı

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Zhuangshang köyü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından bu hafta başında Çin'deki sıfır karbonlu enerjinin kullanıldığı ilk örnek köy olarak tanıtıldı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Zhuangshang köyü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından bu hafta başında Çin'deki sıfır karbonlu enerjinin kullanıldığı ilk örnek köy olarak tanıtıldı.

Çin, yeşil kalkınma hedefleri kapsamında yıllardır kırsal alanlarda yenilenebilir enerjiyi destekliyor.

Zhuangshang köyü, sıfır karbon dönüşümüne Mart 2019'da başladı.

Köylüler artık kömür gibi geleneksel enerji kaynakları yerine günlük yaşamlarında karbon emisyonunu büyük ölçüde azaltan güneş enerjisini kullanıyor.

SES (Çince): WANG QUANHUİ, Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı Kırsal Enerji ve Çevre Ajansı Baş Uzmanı:

"Zhuangshang köyü, sıfır karbon köyü konsepti çerçevesinde geliştirildi. Köylüler güneş enerjisinden üretilen elektriği kullanıyor, ihtiyaç fazlası elektriği ise devlet elektrik şebekesine satarak gelirlerini artırabiliyorlar. Gelecekte, elektrikli araçlar ve elektrikli üç tekerlekli taşıtlar güneş enerjisi ile üretilen elektriği kullanarak kırsal alanlarda yeni yaşam ve üretim yolları oluşturacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.

(XHTV)