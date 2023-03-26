Çin'in Guangxi Bölgesinde Yeni Bir Nükleer Güç Ünitesi Faaliyete Geçti

NANNİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yerli tasarım üçüncü nesil nükleer reaktör Hualong One'ı kullanan yeni bir nükleer güç ünitesi, Cumartesi günü faaliyete geçerek ticari faaliyetlerin önünü açmış oldu.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Fangchenggang Nükleer Enerji Santrali'nin 3 numaralı ünitesindeki yarım küre şeklindeki kubbenin kurulum alanı, 23 Mayıs 2018. (Fotoğraf: Fangchenggang Nükleer Enerji Santrali Limited Şirketi/Xinhua)

NANNİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yerli tasarım üçüncü nesil nükleer reaktör Hualong One'ı kullanan yeni bir nükleer güç ünitesi, Cumartesi günü faaliyete geçerek ticari faaliyetlerin önünü açmış oldu.

Liman kenti Fangchenggang'daki Fangchenggang Nükleer enerji santralinin 3 numaralı ünitesinin faaliyete geçmesiyle birlikte, Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'nde şu anda 30,56 milyon kilovattan fazla kurulu kapasiteye sahip 27 nükleer enerji ünitesi bulunuyor.

Guangxi Fangchenggang Nükleer Enerji Limited Şirketi Başkanı Mei Jun, 3 numaralı ünitenin devreye alınmasıyla Hualong One teknolojisinin güvenlik ve yeterliliğinin teyit edildiğini söyledi.

Mei, Guangxi'de kıyı boyunca temiz enerji üretim üssü kurulmasıyla projenin bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma ile yeşil dönüşümü önemli ölçüde destekleyeceğini belirtti.

Fangchenggang nükleer enerji projesi toplamda altı nükleer güç ünitesine sahip olacak. İlk iki ünite 2016 yılında faaliyete geçerek 100 milyar kilovat-saatin üzerinde elektrik üretti.

Hualong One teknolojisini kullanan ikinci iki ünitenin her biri yılda yaklaşık 10 milyar kilovat-saat elektrik üretebiliyor.

Mei'ye göre, Fangchenggang nükleer enerji projesinin birinci ve ikinci safhalarının tamamlanmasının ardından, yıllık elektrik üretiminin her yıl standart kömür tüketimini 10,4 milyon tonun üzerinde ve karbondioksit emisyonunu ise yaklaşık 28,56 milyon ton azaltarak, 5,87 milyon kişinin yıllık elektrik talebini karşılayabileceği tahmin ediliyor.