Çin'in Gansu Eyaletinde Sel Faciası: 10 Ölü, 33 Kayıp

Çin'in Yuzhong ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde, 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel yetkililer kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

YUZHONG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesindeki dağlık kesimlerde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel nedeniyle cuma günü saat 15.30 itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
