Çin'in Gansu Eyaletinde Sel Faciası: 10 Ölü, 33 Kayıp
YUZHONG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Yuzhong ilçesindeki dağlık kesimlerde etkili olan şiddetli yağışların tetiklediği sel nedeniyle cuma günü saat 15.30 itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden ise haber alınamıyor. Yerel yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel