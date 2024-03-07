Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısı düzenledi

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Perşembe günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Wang, yurtiçi ve yurtdışından gazetecilerin Çin'in dış politikası ve dış ilişkileriyle ilgili sorularını yanıtladı.