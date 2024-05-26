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Çin'deki Fangchenggang Nükleer Enerji Ünitesi Ticari Faaliyetlere Başlıyor

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Çin'in güneyindeki liman kenti Fangchenggang'da yerli tasarım üçüncü nesil nükleer reaktör Hualong-1'i kullanan yeni bir nükleer enerji ünitesi, enerji üretimine geçmesinin ardından ticari faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor. Fangchenggang nükleer enerji projesinin toplam altı nükleer enerji ünitesine sahip olması planlanıyor. Uzmanlar, Fangchenggang projesinin Guangxi'nin yeşil enerjiye geçişini ve Çin'in çifte karbon hedeflerini desteklemede kritik rol oynadığı görüşünde.

Dosya Boyutu: 86.61 MB

ÇEKİM TARİHİ: 23 Mayıs 2024

Fangchenggang'daki nükleer enerji ünitesinden çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki liman kenti Fangchenggang'da yerli tasarım üçüncü nesil nükleer reaktör Hualong-1'i kullanan yeni bir nükleer enerji ünitesi, enerji üretimine geçmesinin ardından ticari faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'ne bağlı Guangxi Fangchenggang Nükleer Enerji Limited Şirketi, Fangchenggang nükleer enerji santralindeki 4 numaralı ünitenin 168 saatlik test faaliyetini Cumartesi günü saat 08.00'de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Fangchenggang nükleer enerji projesinin toplam altı nükleer enerji ünitesine sahip olması planlanıyor. Altı üniteden ilk ikisi 2016 yılında, üçüncü ünite ise geçen yıl faaliyete geçti. 4'üncü ünitenin inşaatına 23 Aralık 2016 tarihinde başlanmıştı.

Her ikisi de Hualong-1 kullanan 3. ve 4. ünitelerin yıllık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması, standart kömür tüketimini 5,4 milyon tonun üzerinde azaltması ve karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 14,83 milyon ton düşürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Fangchenggang projesinin Guangxi'nin yeşil enerjiye geçişini ve Çin'in çifte karbon hedeflerini desteklemede kritik rol oynadığı görüşünde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fangchenggang'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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