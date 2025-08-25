Çin'de Dev Tiranozor Fosili Keşfi

JİNAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zhucheng kentinde bir tiranozora ait boyu 1,21 metreye ulaşan olağanüstü büyük boyutlarda bir uyluk kemiği fosili keşfedildi.

Araştırmacıların ABD'li ve Kanadalı paleontologların da katılımıyla yürüttüğü ortak analiz çalışmaları sonucunda söz konusu fosilin Asya'da bugüne kadar bulunan, bir tiranozora ait en uzun uyluk kemiği olduğu doğrulandı.

Araştırma ekibi ayrıca bir tiranozora ait, genişliği 28 santimetreyi aşan devasa bir omur fosili de buldu. Boyut karşılaştırmaları, bu omur kemiğinin, bilinen en büyük Tyrannosaurus rex örneklerinden biri olan Sue'nun omur kemiğine çok benzer olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılara göre bu keşifler, Zhucheng'in bir zamanlar Sue ile rekabet edebilecek büyüklükte, uzunlukları 12 metreyi aşan tiranozorlara ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

Zhucheng'de Zhuchengtyrannus magnus adlı tiranozora ait fosiller de keşfedilmişti. Zhuchengtyrannus magnus'un bölgede yaşayan türlerden biri olduğu an itibarıyla kabul görmüş durumda.

Zhucheng'in dinozor kültürü araştırma merkezinden Chen Shuqing, "Yeni fosillerin bilinen Zhuchengtyrannus magnus'a ait olup olmadığını doğrulamak için daha fazla tanımlama yapılması gerekiyor. Öte yandan fosillerin boyutları, Asya'nın en büyük tiranozoruna ait olduklarını doğruluyor. Bu fosiller, tiranozorların Asya'da ortaya çıktığı hipotezini destekleyen yeni kanıtlar da sunuyor" dedi.

"Çin'in dinozorlar kenti" olarak bilinen Zhucheng'de 10'da fazla dinazor türüne ait fosiller keşfedildi. Bu fosiller, Çin Bilimler Akademisi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumlar tarafından isimlendirildi.