Çin: Bae'ye Yönelik Saldırılar Endişe Verici

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik son dönemdeki saldırılardan büyük endişe duyduklarını ve bölgedeki gerilimi artıran adımlara kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan sözcü, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne ciddiyetle saygı gösterilmesini ve siviller ve askeri olmayan hedeflerin korunması gerektiğini savunduklarını belirtti.

Lin, bir an önce kapsamlı bir ateşkese varılmasının ve çatışmaların daha da yayılmasının önlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

