Çin: Bae'ye Yönelik Saldırılar Endişe Verici

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik son saldırılara büyük endişe duyduklarını ve bölgedeki gerilimi artıran adımlara karşı olduklarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki durum hakkında yapılan açıklamada, ateşkes çağrısı yapıldı.

BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik son dönemdeki saldırılardan büyük endişe duyduklarını ve bölgedeki gerilimi artıran adımlara kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan sözcü, Ortadoğu ve Körfez bölgesindeki ülkelerin egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne ciddiyetle saygı gösterilmesini ve siviller ve askeri olmayan hedeflerin korunması gerektiğini savunduklarını belirtti.

Lin, bir an önce kapsamlı bir ateşkese varılmasının ve çatışmaların daha da yayılmasının önlenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
