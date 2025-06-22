Çıldır Gölü'nde Mahsur Kalan At Kurtarıldı
Ardahan'da Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, botla adacıktan atı çıkararak Çıldır'a bağlı Akçakale köyüne saldı.
Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Çıldır ilçesine bağlı Akçakale bölgesindeki adacıkta mahsur kalan atı gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Botla alana gelen AFAD ekipleri, atı iple çekerek adacıktan çıkardı.
At, daha sonra Çıldır'a bağlı Akçakale köyü bölgesinde salıverildi.