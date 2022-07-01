Çiftçinin klasik otomobil tutkusu

ANKARA'da klasik otomobil tutkunu Ali Erkan (64), 35 yıldır hurdaya ayrılmış klasik otomobilleri aylar süren yenileme çalışmasının ardından fabrikadan ilk çıktığı hale getiriyor. Çiftçilik yapan Erkan, 35 yılda 15 klasik aracı hurdadan alıp, restore ederek, kendisi gibi meraklılarına sattı.

Ali Erkan, 1970 yılında Ulus'taki Yeni Sanayi'de çırak olarak işe başladı. O yıllarda Erkan'ın klasik arabalara ilgisi artmaya başladı. 1980'de Libya'ya işçi olarak gidip, 1986'da dönen Erkan, bir dönem taksicilik yaptı. Erkan, o yıllardan itibaren hurdadan aldığı hurda otomobilleri aylar süren çalışma ile restore ettirip, ilk günkü haline getirerek satmaya başladı. Erkan, bir kısmını kendisi, bir kısmını ustalara yaptırdığı araçları kaportasından boyasına, elektrik aksamından kapı kilitlerine, döşemelerinden motor parçalarına kadar yeniledi. Erkan, her birini 2,5 yıl süren çalışma ile yenilediği otomobilleri de kendisi gibi meraklılarına sattı. Aynı zamanda çiftçi olan ve hobi bahçelerinde sebze-meyve yetiştiren Erkan, bugüne kadar 15 otomobili hurdadan alıp fabrikadan ilk çıktığı hale getirerek sattı.

Erkan, yaşlandığını ve artık araba restore edemeyeceğini de belirterek, "Eşimle aramızda gerginlik olunca 'Git arabanda yat. Senin araban her şeyin bana zaman ayırmıyorsun. Arabada en ufak bir sıkıntı olsa hemen sanayiye koşuyorsun, evdeki eksiklere hiç destek olmuyorsun' diyor. 'Yaşlandın, git araba tedavi etsin seni' der. Bu hobiyi söküp atamıyorum. Bu markette, eczanede satılmayan bir sevgi. Trafikte haz veriyor. Araçlar bizim sevdamız. Kimse inkar edemez. Bizim yaşam biçimimiz oldu. Amerikan arabalarına biz yürekten sevdalıyız. Gönlümüzde bu araçlar. Bugüne kadar 35 sene içerisinde 15-16 tane araba geldi geçti elimden. 5-6 tanesini sıfırdan restore ettirdim. İçimize ruhumuza işlemiş" diye konuştu.