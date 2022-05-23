Çiftçilere dağıtılan 50 ton ata buğdayı kavılca tohumu toprakla buluşturuldu - Haberler

Ardahan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilere dağıttığı 50 ton ata buğdayı kavılca tohumu ekilmeye başlandı.

Yörede yüzyıllardır ekilen ancak unutulmaya yüz tutan, "Anadolu buğdayının anası" olarak da bilinen 13 bin yıllık kavılca buğdayının üretimi yaygınlaşıyor.

Bölgenin iklim koşullarına elverişli olan ve devlet desteğiyle üretiminin artırılması hedeflenen kavılcaya, çiftçiler de artık daha fazla ilgi gösteriyor.

Kentte buğdayın ekim sezonunun başlamasıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere 50 ton kavılca tohumu dağıtıldı. Bu destekten faydalanan 100'ü aşkın çiftçi, traktörlerle sürdükleri tarlalarına kavılca buğdayını ekti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine, ilde kavılcaya talebin her geçen gün arttığını söyledi.

"Ata buğdayının üretim alanlarının artmasını amaçlıyoruz"

Kavılca buğdayının iklim ve toprak koşullarına uygun olduğunu ifade eden Cineviz, "İklim değişikliğine bağlı olarak belirli dönemlerde yaşadığımız ve gelecek dönemlerde de yaşanması muhtemel kuraklık etmenlerine karşılık ülkemiz açısından kıymetli bir cevher. Yerli ve milli değerlerimize sahip çıkmak açısından, ata tohumumuz olan kavılca buğdayının üretim alanlarının artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Cineviz, taleplere karşılık vermek ve ekimi yaygınlaştırmak için çiftçileri desteklediklerini belirterek "Bu sezon yaklaşık 2 bin dönüme ekilmek üzere kura ile çiftçimize 50 ton kavılca buğdayını verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu destek sürecek." dedi.

Çıldır ilçesinin Aşıkşenlik bölgesinde aynı zamanda kavılca işleme tesisi olan çiftçi Nejdet Kanbir de kendisine ait tarım arazilerinde buğdayın ekimini yaptığını anlattı.

Yıllar önce ektiği kavılcanın bugün daha geniş kitlelere ulaşmasının sevincini yaşadığını dile getiren Kanbir, "Artık kavılca buğdayında gelmemiz gereken noktaya geldik. Bu gelişme bizim için çok önemli. Bugünlerde yaptığımız ekimin de tam sezonu. Çünkü ilkbaharda yeşeren otlar ve bitkiler, bu ekimimizle birlikte ortadan kalkıyor. Dolasıyla saf ve temiz bir ürün elde etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.