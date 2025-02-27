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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

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Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Özel "Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız. İfade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız" dedi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel "31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır.

"MİLLETİN TERCİHLERİYLE ZITLAŞMAYA YELTENİYORLAR"

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.

"ADALETİ GETİRENE KADAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Herkes bilsin ki; Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız. Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki

Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerhat Bili:

siz Kılıçdaroğlunu aday yaptığınızda tüm Türkiye kaybetti. çok geç artık

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

sayın Özgür efendi sen sarı öküzün hikayesini bilirmişin.geçmiş olsun o sarı öküzü vermeyecektiniz nokta…………….

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Haber YorumlarıCHP Savar:

haşırttı chp devamı gelecek...

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Başkan kırmızı kartın nerdeee. Göster hadi bi kart.Yada Rakı 140 TL yerine 100 TL yapacam de. Millet senden bunları bekliyor

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Haber YorumlarıCavit:

yorumzedeler hepsi iktidar parti. hiç diğer partilerden yok.. o yüzden yorumların hepsini iktidar okuyor.. yani yorumlar hep tepeden geliyoooo

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Haber YorumlarıHALİS ER:

hırsız chp

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