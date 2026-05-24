CHP Genel Merkezi'nde gergin anlar: 'Mafya kılıklı insanlar parti basıyor'

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine CHP Genel Merkezi'nde süren hareketliliğe ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yazık, yazık, yazık… Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların yıllardır verdiği emekler haram, zıkkım olsun. Allah onları kahretsin" dedi.

İstinafın CHP kurultay davasında verdiği tedbir kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı.

Yaşanan hareketlilik üzerine CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, genel merkez önünde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Başarır, başkentlileri parti genel merkezine davet ederek, şunları söyledi:

"Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara'ya, Ankara örgütüne, herkese sesleniyorum: Sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Buraya davet ediyorum. Partiye, örgüte, genel merkeze, milli iradeye herkes sahip çıkmalı. Burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlar geliyor. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yazık, yazık, yazık…"

Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların yıllardır verdiği emekler haram zıkkım olsun. Allah onları kahretsin. Yaklaşık iki yıldır illegal bir şekilde çalışan ofis, ' seçim otobüsleri niye geziyor' diye seçim otobüslerini ihbar ediyor, seçim otobüslerinin şoförleri gözaltına alınıyor. İl başkanlarımız gözaltına alınırken, delegeler gözaltına alınırken buraya mafya getiriliyor. ve burada birkaç tane sözde milletvekili var."

"MAFYA KILIKLI İNSANLAR PARTİ BASIYOR"

Burhanettin Bulut, bu görüntülerin hiçbir partiye yakışmadığı ifade ederek, "'Hukuk yok' diyoruz. Hukuk devletinden vazgeçtik. Biz burada, evimizdeyiz. Evimizi korumaya çalışıyoruz. Ama biraz önce partimizin önünden mafya kılıklı, iri yarı, 'bilmem kimin adamları' dedikleri insanlar partinin önünden gövde gösterisi yaparak önümüzden geçtiler. Başka zaman olsa her taraf polis olur. Biz şuradan iki adım atsak TOMA gelir. Ama şimdi bir tane polis yok. Mafya kılıklı insanlar parti basıyor. Burası çete devleti mi oldu? Bu nedir ya? Siz bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Daha dün cezaevine attığı adamları burada. Partiye mafya ile çökmeye çalışıyorlar. Nerede hukuk? Şu anda biz burada kendi gençlerimizi korumaya çalışıyoruz. Bu durumu yaratanlara, şu görüntüyü bu ülkeye gösterenlere yazıklar olsun" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Murat Emir ise şu açıklamalarda bulundu:

"Burada bir görüntü yaratmaya çalışıyorlar. Özellikle CHP'nin, baba ocağımızın, bu Cumhuriyeti kuran partinin kapısına özellikle yığdıkları, sokaktan topladıkları mafyavari insanlarla olay çıkartmak istiyorlar. Açıkça görülüyor. İçişleri Bakanı'na ulaşmaya çalışıyorum. Şu ana kadar ulaşamadık. Ama burayı izliyor olmaları gerekir. Eğer bu görüntüden memnun değillerse, burada gerçekleşecek yaralamadan veya can kaybından rahatsız olacaklarsa bir an evvel müdahale etmeliler. Kimse bu şekilde baba ocağına gelemez. Bu şekilde meydan okuyamaz."

"HUKUKA UYGUN BİR KARAR GELENE KADAR BURADA OLACAĞIZ"

Türkiye, bırakın hukuk devletini, azıcık kanun devletiyse, Türkiye'nin güvenlik güçleri varsa, bir kamu düzeni varsa bunun yapılamaması gerekir. Ama bunu böyle tasarlayanlar, müdahale etmeyenler, kenardan seyredenler, bu görüntüyü tercih edenler ve bunun üzerinden de muhtemelen siyaset yapacaklar.

'CHP'liler birbirleriyle kavga ediyor' görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Biz kimseyle kavga etmiyoruz. Biz baba ocağımızı bekliyoruz. Kadınlarla, gençlerle, milletvekillerimizle baba ocağımızı bekliyoruz. ve hukuka uygun bir karar gelene kadar da burada olacağız. Ama hiçbir iletişim kurmadan, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bizim buradaki arkadaşlarımızı darp etmek üzere mafya bozuntusu insanların buraya yığılmasını asla kabul etmiyoruz ve bunun kasten yapıldığını biliyoruz. Sayın İçişleri Bakanı'na ulaşabilirsem söyleyeceğim, bu kasten yapılmıyorsa bir an evvel müdahale edilsin. Yoksa bu suçun parçası olurlar."

Mahmut Tanal da güvenlik güçlerinin alanda olduğunu fakat müdahale etmediklerini kaydederek, "3 tane polis aracı aracı burada. Her bir araçta yaklaşık 40'ar polis bulunuyor. 120 polis burada otobüsün içinde. Şurada da 2 otobüs var, 80 polis de burada. Polislerin gözetiminde ve bu mafya bozuntusu şu anda burada. Burada olabilecek herhangi bir eylem nedeniyle ölüm, yaralama olursa bunun bir numaralı sorumlusu İçişleri Bakanı'dır, Ankara Emniyet Müdürlüğü'dür. Burada devlet yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA