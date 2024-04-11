CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Kaftancıoğlu'nu anma mesajı yayınladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yazar, derlemeci, radyo programcısı Ümit Kaftancıoğlu'nu katledilişinin 44'üncü yıldönümünde saygıyla anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 44 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı, yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Özel'in resmi X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Yazar, derlemeci, radyo programcısı Ümit Kaftancıoğlu'nu katledilişinin 44'üncü yıldönümünde saygıyla anıyorum."