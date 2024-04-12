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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT çalışanları hakkında bilgi aldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda aralarında TRT ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almasının ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı telefonla arayarak, TRT çalışanları hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı telefonla arayarak, İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanan TRT ekibi ile ilgili bilgi aldı. Özel görüşmede, saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Zahid Sobacı İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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