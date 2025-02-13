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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş ile Bir Araya Geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i makamında kabul etti.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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