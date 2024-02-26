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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hocalı Katliamı'nı Lanetledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında yapılan paylaşımda, katliamın acısını hissettiğini ve hayatını kaybedenleri anarak lanetledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "32 yıl önce Hocalı'da Ermenistan Ordusunca 613 kardeşimizin maruz kaldığı vahşetin acısını en derinden hissediyor, hayatını kaybedenleri anıyorum. Hocalı Katliamı'nı bir kez daha lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"32 yıl önce Hocalı'da Ermenistan Ordusunca 613 kardeşimizin maruz kaldığı vahşetin acısını en derinden hissediyor, hayatını kaybedenleri anıyorum. Hocalı Katliamı'nı bir kez daha lanetliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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