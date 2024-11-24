CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahmut Arıkan'a Tebrik

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Mahmut Arıkan'ı tebrik ediyorum" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Mahmut Arıkan'ı tebrik etti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Mahmut Arıkan'ı tebrik ediyorum. Genel Başkanlık görevini devreden Sayın Temel Karamalloğlu'na bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum."