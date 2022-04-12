CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanlarıyla iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanlarıyla iftar yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftar sofrasında buluştu.

İşçilerin sofrasına konuk olan Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, gıda ve tarım sektörünün önemine işaret etti