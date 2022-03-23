Kılıçdaroğlu: Asgari ücretin güncellenmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret asgari ücret olmaktan çıktı. Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur ? Dolayısıyla asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'na katıldı. Şehitler için okunan dua ile başlayan programda konuşan Kılıçdaroğlu, şehitler arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Şehit şehittir, aralarında ayrımcılık olmaz. Gazi gazidir, aralarında ayrımcılık olmaz. Bütün bunların tamamının belli bir çerçeve içinde ele alınıp sorunun çözülmesi lazım. Biz bunu yapabilirsek görevimizi yerine getirmiş oluruz. Ankara'da oturup kanun teklifi vermekle bu sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanı dinlemeniz lazım. Bugüne kadar pek çok kanun çıktı ama söylediğim yöntem izlenmediği için her seferinde çıkan kanunda bir eksiklik, yanlışlık oldu. Her çıkan kanun bir grubun sorununu çözerken diğer grupları mağdur etti. Bu konuda biz çaba harcadık. Hazırladığımız kanun teklifini bütün derneklere gönderdik. Kanun teklifimiz kabul edilmedi ama arkasını bırakmış değiliz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türk lirası ile ilgili sözlerine ilişkin ise, "Galiba matematiği iyi değil. 'TL en düşük seviyede' diyor. TL o seviyenin de altına inecek; Allah aşkına bu kişi görmüyor mu? Ekonomiden, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi hiç düşünemiyorum ama maalesef bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Ama az önce de söylediğim gibi bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Gerçekten de savrulmuş vaziyetteler. Gerçekten de sorunlar yumağı içerisinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Böyle bir gariplik yaşıyoruz" ifadesini kullandı.