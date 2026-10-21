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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'yı 27'nci yılında andı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı'yı 27'nci yılında andı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 1999'da otomobiline bomba yerleştirilmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Taner Kışlalı'yı katledilişinin 27'nci yılında andı. Kılıçdaroğlu, Kışlalı'yı saygı, özlem ve rahmetle andığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet'e bağlılığıyla hafızalarımızda yaşayan Ahmet Taner Kışlalı'yı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 1999'da otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden eski Kültür Bakanı, siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'yı, katledilişinin 27'nci yılında andı.

Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet'e bağlılığıyla hafızalarımızda yaşayan Ahmet Taner Kışlalı'yı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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