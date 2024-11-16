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CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Sert Eleştiriler

CHP'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Sert Eleştiriler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tarikatların destekçisi ve laik eğitimin düşmanı olarak nitelendirdi. Bulut, Tekin'in eğitimi ve tarihi bilmediğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,"Tarikatların gözdesi, gerici eğitimin koruyucusu, laik eğitimin düşmanı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ne tarih biliyor ne de kendini"dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut soyal medya hesabı üzerinden Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Bulut'un açıklamsı şu şekilde:

"Tarikatların gözdesi, gerici eğitimin koruyucusu, laik eğitimin düşmanı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ne tarih biliyor ne de kendini. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmasının yeteri kadar utanç verdiği yetmezmiş gibi yalanlarını dinlemek de ayrı bir eziyet. Tarihi "Keşke Yunan kazansaydı" diyen Fesli Kadir'den öğrendiği çok belli. Bu ülkede, hiçbir zaman camilerin kapısına kilit vurulmadı, camiler ahıra çevrilmedi, vatandaşın Kur'an öğrenmesi yasaklanmadı"

Kaynak: ANKA / Güncel
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