Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta Cezayir'de Amazig (Berberi) Numidya Krallığı tarafından inşa edilen Imedghassen Piramidi, 2 bin 300 yıldır bütün ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor. Cezayir'de Amazig (Berberi) Numidya Krallığı tarafından inşa edilen Imedghassen Piramidi, 2 bin 300 yıldır bütün ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Imedghassen, "Kuzey Afrika bölgesinin en eski kraliyet anıt mezarı" özelliğini taşıyor. Cezayir'in güneybatısındaki Batna kentinde bulunan piramit, MÖ 3. yüzyılda bölgenin asıl yerlileri olarak bilinen Amazig Numidya Krallığı tarafından inşa edilmiş. Adını Numidya'nın eski krallarından aldığı tahmin edilen piramit, Mısır'daki piramitlerin aksine 59 metre çapında dairesel bir yapıya sahip. 60 sütun üzerine inşa edilen devasa yapının yüksekliği ise 19 metreye ulaşıyor. AA / Hamza Zait - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cezayir'deki Imedghassen Piramidi 2 bin 300 yıldır ayakta - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.