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Cezayir'de bayram namazı kılındı

AA - Esat Fırat - Güncel
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Cezayir'de bayram namazı kılındı

Cezayir'de yüz binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Cezayir'de yüz binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Bayram namazı için camileri dolduran genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Cezayirli, namaz sonrası birbirleriyle bayramlaştı.

Bu yıl 60'ıncı bağımsızlık yıl dönümüne denk gelen Kurban Bayramı'nın hutbesinde özellikle Fransız sömürge döneminde yapılanlara dikkati çekilirken, ülkenin huzur ve refahı ile Filistin başta olmak üzere İslam dünyasındaki sorunların sona ermesi için dualar edildi.

Osmanlı döneminde inşa edilen Keçiova Camisi'nde bayram namazı

Bayram namazı için Cezayirlilerin en önemli adreslerinden biri de Osmanlı döneminde inşa edilen ve Cezayir'in en önemli sembollerinden olan Keçiova Camisi oldu.

Keçiova Camisi İmam Hatibi Abdunnur Şebkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin ve tüm Müslümanların bayramını tebrik ederken, Kovid-19 salgını sonrası camilerin yeniden dolması dolayısıyla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bayram namazı ve hutbesi sonrası Cezayirliler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ile kesimhanelerin yolunu tuttu.

Devlet erkanı bayram namazını Cezayir Ulu Camisi'nde kıldı

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile diğer devlet erkanı bayram namazını başkent Cezayir'de bulunan Afrika'nın en büyük mescidi konumundaki Cezayir Ulu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da yayımladığı bayram mesajında, Cezayirlilerin ve tüm İslam aleminin Kurman Bayramı'nı kutladı.

AA / Esat Fırat - Güncel

Kurban Bayramı Cezayir Güncel Haberler

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